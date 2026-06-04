Van der Hart geniet in Kaapstad: "Jaar geleden keek ik naar de A32"

Sportief ging Van der Hart er niet op vooruit, maar dat maakt de doelman niet uit. "Ik heb nooit echt de ambitie gehad om alles voor het voetbal te laten en het onderste uit de kan te halen", vertelt hij aan Voetbal International. "Zo heb ik mijn leven nooit geleid. Op de club ben ik voetballer, maar thuis ben ik vriend van, vader van, wil ik vrienden zien en wil ik lekker uit eten gaan."

In Zuid-Afrika kijkt de Amsterdammer zijn ogen uit. "Ik koester het heel erg dat ik door het voetbal heel bijzondere plekken zie. Volgend jaar gaan we waarschijnlijk in de voorbereiding een week naar Kenia. Dan denk ik: Wie komt daar nou terecht? Dat zijn dingen waar ik over tien jaar heel vette verhalen over kan vertellen", beseft Van der Hart.