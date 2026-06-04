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Van der Hart geniet in Kaapstad: "Jaar geleden keek ik naar de A32"

Max
bron: Voetbal International
Mickey van der Hart bedankt het publiek
Mickey van der Hart bedankt het publiek Foto: © BSR Agency

Mickey van der Hart geniet enorm van zijn avontuur in Zuid-Afrika. De doelman ruilde SC Heerenveen vorige zomer in voor Cape Town City FC.

Sportief ging Van der Hart er niet op vooruit, maar dat maakt de doelman niet uit. "Ik heb nooit echt de ambitie gehad om alles voor het voetbal te laten en het onderste uit de kan te halen", vertelt hij aan Voetbal International. "Zo heb ik mijn leven nooit geleid. Op de club ben ik voetballer, maar thuis ben ik vriend van, vader van, wil ik vrienden zien en wil ik lekker uit eten gaan."

In Zuid-Afrika kijkt de Amsterdammer zijn ogen uit. "Ik koester het heel erg dat ik door het voetbal heel bijzondere plekken zie. Volgend jaar gaan we waarschijnlijk in de voorbereiding een week naar Kenia. Dan denk ik: Wie komt daar nou terecht? Dat zijn dingen waar ik over tien jaar heel vette verhalen over kan vertellen", beseft Van der Hart.

De trainingsfaciliteiten in Kaapstad zijn niet top, maar liggen wel aan de voet van de Tafelberg. "Ik heb nog steeds wel dat ik denk: Een jaar terug stond ik nog op Sportpark Skoatterwâld naar de A32 te kijken", vervolgt Van der Hart.

Voor Van der Hart is er naast het voetbal genoeg tijd om te genieten van de omgeving. "De zee zit hier op een paar honderd meter, er zijn veel mooie wandelplekken en op een vrije dag rijden we weleens naar het wijngebied Stellenbosch", besluit hij. 

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