Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"
Mike van der Hoorn begrijpt weinig van de keuze om de finale van de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht in Volendam af te werken. Dat vertelde de verdediger na de 3-2 overwinning van Utrecht op SC Heerenveen, waarmee de Domstedelingen zich plaatsten voor de beslissende wedstrijd om een ticket voor de Conference League.
Van der Hoorn gaf aan dat de selectie van Utrecht donderdagavond al een deel van Ajax heeft bekeken. "Ja, we hebben de eerste helft gekeken en ik vond Ajax wel aardig", zei de ervaren verdediger over het optreden van de Amsterdammers.
Toch ging het na afloop vooral over de opvallende locatie van de finale. Omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concertreeks van Harry Styles, wordt uitgeweken naar het stadion van FC Volendam.
Van der Hoorn kan zich daar moeilijk in vinden. "Het slaat natuurlijk nergens op, maar het is zoals het is", aldus de verdediger. "Het wordt een mooie pot."
