Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"

Gijs Kila
bron: ESPN
Mike van der Hoorn
Mike van der Hoorn Foto: © BSR Agency

Mike van der Hoorn begrijpt weinig van de keuze om de finale van de play-offs tussen Ajax en FC Utrecht in Volendam af te werken. Dat vertelde de verdediger na de 3-2 overwinning van Utrecht op SC Heerenveen, waarmee de Domstedelingen zich plaatsten voor de beslissende wedstrijd om een ticket voor de Conference League.

Van der Hoorn gaf aan dat de selectie van Utrecht donderdagavond al een deel van Ajax heeft bekeken. "Ja, we hebben de eerste helft gekeken en ik vond Ajax wel aardig", zei de ervaren verdediger over het optreden van de Amsterdammers.

Toch ging het na afloop vooral over de opvallende locatie van de finale. Omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concertreeks van Harry Styles, wordt uitgeweken naar het stadion van FC Volendam.

Van der Hoorn kan zich daar moeilijk in vinden. "Het slaat natuurlijk nergens op, maar het is zoals het is", aldus de verdediger. "Het wordt een mooie pot."

Gerelateerd:
Ajax viert doelpunt

Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

0
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax

Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mike van der Hoorn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans

Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"

Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws