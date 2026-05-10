Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"

“Dit zijn de besten, als je in de laatste minuut wint”, zegt Van der Hoorn tegen ESPN. “En dat ook nog in de ArenA. Voor de supporters van FC Utrecht is dat geweldig natuurlijk. Je hoopt het natuurlijk bij zo’n corner in de laatste minuut, en dan valt-ie ook nog.”

De verdediger zag een duel waarin beide ploegen hun momenten hadden. “Ik wil niet zeggen dat we beter waren”, vervolgt hij. “Ik denk dat Ajax ons in leven heeft gehouden in de eerste helft. Dat was lekker. In de tweede helft voelde je bij hun de krachten wegvloeien. Toen kwamen we er een aantal keer gevaarlijk uit."