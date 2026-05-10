Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
FC Utrecht pakte zondagavond in extremis de volle buit tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA kopte Mike van der Hoorn zijn ploeg in de allerlaatste minuut naar een 1-2 overwinning.
“Dit zijn de besten, als je in de laatste minuut wint”, zegt Van der Hoorn tegen ESPN. “En dat ook nog in de ArenA. Voor de supporters van FC Utrecht is dat geweldig natuurlijk. Je hoopt het natuurlijk bij zo’n corner in de laatste minuut, en dan valt-ie ook nog.”
De verdediger zag een duel waarin beide ploegen hun momenten hadden. “Ik wil niet zeggen dat we beter waren”, vervolgt hij. “Ik denk dat Ajax ons in leven heeft gehouden in de eerste helft. Dat was lekker. In de tweede helft voelde je bij hun de krachten wegvloeien. Toen kwamen we er een aantal keer gevaarlijk uit."
"Eigenlijk moet je een 0-1 voorsprong niet uit handen geven, maar toen kregen we zelf een corner tegen. Uiteindelijk zijn we door blijven gaan.” Voor Van der Hoorn is de zege extra zoet met het oog op de play-offs. “Het is mooi dat je hier wint, maar we weten waar we voor strijden. Dit is een mooie boost”, besluit hij.
