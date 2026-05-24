Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"

Thomas
bron: Kick-Off
Mike van der Hoorn
Mike van der Hoorn Foto: © BSR Agency

Mike van der Hoorn heeft met bewondering gekeken naar Ajax in de halve finale van de play-offs tegen FC Groningen. De verdediger van FC Utrecht zag de Amsterdammers donderdag met 2-0 winnen en was vooral onder de indruk van het spel in de eerste helft. Zondag treffen beide ploegen elkaar in Volendam in de finale om een ticket voor de Conference League.

Van der Hoorn verwacht dat Ajax met vertrouwen aan de aftrap verschijnt na het sterke optreden tegen FC Groningen. "Ik heb ze de eerste helft gezien en ik dacht wel: nou, die spelen best aardig", vertelt de verdediger in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Ik denk dat het sowieso een mooie wedstrijd gaat worden, een hele warme wedstrijd als ik het weer zo zie."

De voormalig Ajacied denkt dat vooral de omstandigheden een belangrijke rol gaan spelen in de finale. "Het wordt een slijtageslag, met het weer en de korte rusttijd. Het gaat ook over het mentale in de laatste fase en dan moet je er gewoon voor zorgen dat je er staat als team."

Ajax verloor twee weken geleden nog van FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA, toen Van der Hoorn in de slotfase de winnende treffer maakte. Toch weet de verdediger dat Ajax zondag opnieuw gevaarlijk zal zijn. "Kleine kansjes moet je benutten om tegenstanders de nek om te draaien", aldus Van der Hoorn.

Gerelateerd:
Sean Steur

MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht

0
Oscar Garcia

García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax historie & oud-spelers Mike van der Hoorn
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"

MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht

García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"

El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"

Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga

Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García

Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws