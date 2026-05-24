Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"

Mike van der Hoorn heeft met bewondering gekeken naar Ajax in de halve finale van de play-offs tegen FC Groningen. De verdediger van FC Utrecht zag de Amsterdammers donderdag met 2-0 winnen en was vooral onder de indruk van het spel in de eerste helft. Zondag treffen beide ploegen elkaar in Volendam in de finale om een ticket voor de Conference League.

Van der Hoorn verwacht dat Ajax met vertrouwen aan de aftrap verschijnt na het sterke optreden tegen FC Groningen. "Ik heb ze de eerste helft gezien en ik dacht wel: nou, die spelen best aardig", vertelt de verdediger in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Ik denk dat het sowieso een mooie wedstrijd gaat worden, een hele warme wedstrijd als ik het weer zo zie."

De voormalig Ajacied denkt dat vooral de omstandigheden een belangrijke rol gaan spelen in de finale. "Het wordt een slijtageslag, met het weer en de korte rusttijd. Het gaat ook over het mentale in de laatste fase en dan moet je er gewoon voor zorgen dat je er staat als team."

Ajax verloor twee weken geleden nog van FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA, toen Van der Hoorn in de slotfase de winnende treffer maakte. Toch weet de verdediger dat Ajax zondag opnieuw gevaarlijk zal zijn. "Kleine kansjes moet je benutten om tegenstanders de nek om te draaien", aldus Van der Hoorn.