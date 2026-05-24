Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
Mike van der Hoorn heeft met bewondering gekeken naar Ajax in de halve finale van de play-offs tegen FC Groningen. De verdediger van FC Utrecht zag de Amsterdammers donderdag met 2-0 winnen en was vooral onder de indruk van het spel in de eerste helft. Zondag treffen beide ploegen elkaar in Volendam in de finale om een ticket voor de Conference League.
Van der Hoorn verwacht dat Ajax met vertrouwen aan de aftrap verschijnt na het sterke optreden tegen FC Groningen. "Ik heb ze de eerste helft gezien en ik dacht wel: nou, die spelen best aardig", vertelt de verdediger in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Ik denk dat het sowieso een mooie wedstrijd gaat worden, een hele warme wedstrijd als ik het weer zo zie."
De voormalig Ajacied denkt dat vooral de omstandigheden een belangrijke rol gaan spelen in de finale. "Het wordt een slijtageslag, met het weer en de korte rusttijd. Het gaat ook over het mentale in de laatste fase en dan moet je er gewoon voor zorgen dat je er staat als team."
Ajax verloor twee weken geleden nog van FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA, toen Van der Hoorn in de slotfase de winnende treffer maakte. Toch weet de verdediger dat Ajax zondag opnieuw gevaarlijk zal zijn. "Kleine kansjes moet je benutten om tegenstanders de nek om te draaien", aldus Van der Hoorn.
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"
Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"
'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"
Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"
Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"
Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"
Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"
FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"
Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"
Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"
Bas Nijhuis wint speciale prijs: "Dacht dat ze een grapje maakte"
'FC Utrecht heeft drie meevallers in aanloop naar duel met Ajax'
Van der Gijp vreest voor Ajax: "Beter in het Volendam-stadion"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht
Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"
Wout Weghorst gelinkt aan transfer: "95 procent wil hem niet"
Hedwiges Maduro blikt terug: "Feyenoord kwam daarna met die dvd"
'Janse na goed seizoen ook op de radar bij clubs uit Bundesliga'
Twijfels over Weghorst naar WK: "Snap die discussie niet zo goed"
Verweij onthult ruzie Farioli bij Ajax: "Heeft hij bonje meegekregen"
Oude bekende staat voor transfer: "Ajax bezig met zijn terugkeer"