Van der Hoorn roemt twee Ajax-spelers: "Zijn allebei lastpakken"

FC Utrecht neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax, de koploper van de Eredivisie. Voor Mike van der Hoorn en Nick Viergever betekent het een speciale wedstrijd, want beide routiniers speelden in het verleden bij de club uit Amsterdam.

"We kennen elkaar al lang. Al van onze tijd bij Ajax”, vertelt Van der Hoorn op de website van de Telegraaf. "We hadden een leuk groepje met ook Davy Klaassen, Joël Veltman, Diederik Boer en John Heitinga. We deden vaak een kaartspelletje, kezen heette dat. Dan bleven we na de training tot drie, vier uur op de club en waren we fanatiek met dat spel bezig. Sinds onze tijd bij Ajax hebben we altijd contact gehouden en we zijn vrienden geworden. We zijn bij elkaar op de bruiloft geweest, onze vrouwen trekken veel met elkaar op en ook onze kinderen spelen graag samen", aldus Van der Hoorn.

De ervaren centrumverdediger is dit seizoen onder de indruk van de ploeg van trainer Francesco Farioli. "Het is gewoon klasse wat ze daar hebben neergezet na de winterstop”, beseft Van der Hoorn, die zich kan opmaken voor duels met Brian Brobbey en Wout Weghorst. "Het zijn allebei lastpakken", constateert hij. "Weghorst is goed in de zestien, echt een roofdier, Brobbey is als aanspeelpunt heel sterk. Het is de kwaliteit van Ajax, dat je er eentje uit de wedstrijd kan spelen, maar dan komt die andere, die ook weer zeer gretig is. Een taaie middag heb je dan", besluit Van der Hoorn realistisch.