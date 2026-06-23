'Van der Hoorn vertrekt, verdediger kiest voor buitenlands avontuur'
Mike van der Hoorn lijkt te vertrekken bij FC Utrecht. De 33-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en kreeg van FC Utrecht een voorstel om zijn verbintenis te verlengen. Daar lijkt de oud-speler van Ajax echter niet op in te gaan.
FC Utrecht biedt hem een eenjarig contract, maar Van der Hoorn tekent veel liever een meerjarig contract. Dat kan hij tekenen bij AEK Larnaca, zo meldt De Telegraaf. De Cypriotische club heeft de mandekker een aanbod voor twee seizoenen gedaan.
Met AEK Larnaca kan Van der Hoorn dit seizoen Conference League spelen. Van der Hoorn gaf eerder al aan open te staan voor een nieuw buitenlands avontuur en mogelijk wordt dat dus Cyprus. Eerder speelde hij al in Duitsland en Wales. "Op dit moment worden de laatste punten en komma’s besproken. Daarna zal Van der Hoorn nog medisch worden gekeurd", zo klinkt het.
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