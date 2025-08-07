Van der Kraan: "Financiële cijfers Ajax zullen dramatisch zijn"

Ajax zit nog flink in de maag met de handelingen van voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Veel spelers die niet meer in aanmerking komen voor het eerste elftal van Ajax zijn grootverdieners en dat heeft haar weerslag op de transfermarkt.

"Ajax wil af van die hoge salarissen", schetst chef Telesport Marcel van der Kraan in een video van De Telegraaf. "De afgelopen periode hebben we gezien dat Ajax moeite heeft om spelers kwijt te raak die boventallig zijn. Daar zitten allemaal jongens met 4,5 tot 5 miljoen euro per jaar in. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dat heeft Sven Mislintat wel uitgekeerd allemaal. Daar heeft Ajax wel enorm veel pijn van."

Van der Kraan weet dat nieuwe spelers bij Ajax niet zoveel salaris voorgeschoteld krijgen. "Dat bedrag wil Ajax eigenlijk niet opnieuw op tafel leggen bij nieuwe spelers, want die salarissen moeten echt omlaag. Ik denk ook dat de financiële cijfers van Ajax over het afgelopen jaar dramatisch zullen zijn in de geschiedenis van de club. Er zal een flink tekort worden genoteerd", aldus Van der Kraan.