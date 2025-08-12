Van der Laan: "Weghorst ging een paar keer tegen mij tekeer"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst en de 30-jarige scheidsrechter Jannick van der Laan uit Cuijk had meerdere keren een onderonsje met de ervaren centrumspits.

"Zulke gasten proberen je altijd even uit, al helemaal omdat ik een jonge scheidsrechter ben. Weghorst ging een paar keer tegen mij tekeer", verklapt hij op de website van Tubantia. "Ik probeer op die momenten normaal en rustig te blijven, ook al heeft een speler bepaalde status. Ik geef duidelijk aan wat ik van hem verwacht: dat we met wederzijds respect communiceren", aldus Van der Laan, die voor het eerst een duel in de Johan Cruijff Arena floot.

"Ik had meer spanning dan normaal bij de opkomst, maar daarna ging ik helemaal op in de wedstrijd. Ik vergat dat er 55.000 toeschouwers zaten", vervolgt de arbiter, die maandag werkzaam was in de supermarkt in het Noord-Limburgse Gennep. "Ik werd vandaag door klanten wel vaker herinnerd aan mijn wedstrijd dan normaal. Ajax is een grote club, waar net wat meer mensen naar kijken”, constateert Van der Laan, die weet dat de vergelijking met Björn Kuipers uit Overijssel voor de hand ligt. "Laat ik het zo zeggen: de wedstrijd tussen Ajax en Telstar smaakt in ieder geval naar meer", besluit de leidsman ambitieus.