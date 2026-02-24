Van der Lans over verandering bij Jong Ajax: "Dat is lekker"

Mylo van der Lans ziet duidelijke vooruitgang bij Jong Ajax, vooral in defensief opzicht. Onder leiding van Óscar García lag de nadruk de afgelopen weken op de organisatie achterin, met resultaat: tegen zowel FC Dordrecht als FC Emmen werd de nul gehouden.

"Ik denk dat wij genoeg kansen hebben gehad en die kansen moeten benutten", begint Van der Lans in gesprek met Ajaxshowtime na het 0-0 gelijkspel in Drenthe. "Maar als je kijkt hoe wij verdedigend staan, twee keer op rij de nul, dan is dat lekker."

Toch overheerst bij de aanvoerder ook een gevoel van gemiste punten. "Hoe het verdedigend stond, is positief, maar ook dat we de kansen creëren. Het is wel zonde dat je de wedstrijd niet wint. Ik heb het gevoel dat wij grotere kansen hebben gehad dan zij. Het liefst loop je hier weg met drie punten."

Volgens Van der Lans zijn de defensieve stappen onder García duidelijk zichtbaar. "We zetten verdedigend hele grote stappen. Hoe wij de looplijnen van de tegenstander eruit halen, voorzetten blokken, sneller in duel komen en ballen beter verwerken, dat gaat de goede kant op."

De overstap naar meer zonedekking helpt daarbij. "We spelen meer vanuit de zone, waardoor je makkelijker lopende mensen kunt opvangen. Daarnaast ben je niet gebonden aan één speler en we staan lager op het veld, waardoor we niet continu hoeven door te dekken en lange ballen achter onze verdediging goed kunnen verwerken."

In balbezit ziet Van der Lans nog ruimte voor verbetering. "Via de backs voetballen we aardig, we konden Konadu bereiken en Van de Pavert kwam een aantal keren vrij op het middenveld en kon wegdraaien. Als we dat soort jongens aan de bal kunnen krijgen, dan denk ik dat we makkelijker gaan voetballen."

Wat betreft het drukzetten blijft de ambitie helder. "Het liefst zetten we nog hoger druk, maar ik denk dat het belangrijkste voor nu is dat we vanuit een compacte formatie tot een drukmoment komen. Vanuit daar willen we uiteindelijk hoger druk zetten, wat bij Ajax past."

Dat García in eerste instantie de focus legde op het verdedigende aspect, begrijpt Van der Lans goed. "Hij vond dat we te vaak onze man lieten lopen en te weinig in contact kwamen met onze tegenstanders. Ook de restverdediging was niet goed en dat resulteerde in te veel tegengoals. Ik denk dat we daarin grote stappen zetten."