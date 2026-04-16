Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Tommie van der Leegte heeft in De Maaskantine een boekje open gedaan over een ruzie met Rafael van der Vaart. De voormalig middenvelder vertelt dat hij in een spelerstunnel werd aangevlogen door Joris Mathijsen.
Van der Leegte speelde destijds bij VfL Wolfsburg en sprak vaak met de pers. "Rafael van der Vaart was net getrouwd met Sylvie Meis en speelde bij HSV. Bild belde mij op en dat is natuurlijk een roddelkrant", begint hij zijn verhaal. Er werden vragen gesteld over Meis. "Ik vertelde dat zij populairder was in Duitsland dan in Nederland. Dat was ook gewoon zo. Dus ik had wat gezegd, maar verder wilde ik het gewoon over voetbal hebben. Maar dat was al te laat."
Dat pakte totaal verkeerd uit. "Mijn teamgenoten kwamen al naar mij toe: Zo, je staat er goed op... De kop was: Tommie van der Leegte haalt uit naar Sylvie Meis. Je zag een foto van mij en mijn vriendin en aan de andere kant Rafael met Sylvie. Ik maak haar helemaal af in dat stuk. Dat vond ik echt niet fijn. Dus ik heb direct Thijs Sleegers gebeld. Dat was een vriend van mij en die kende Søren Lerby, de zaakwaarnemer van Rafael op dat moment."
Van der Vaart las de berichten echter niet meer voor de wedstrijd tussen VfL Wolfsburg en HSV. "Nigel de Jong, Joris Mathijsen, Khalid Boulahrouz en Rafael van der Vaart stonden daar. Hij stond vooraan, want hij was aanvoerder. Ik gaf De Jong een hand, maar Mathijsen wilde dat niet. Flikker op, beetje over vrouwen van andere praten. Dat pikte ik niet en ik ging er vol tegenin. Dus wij stonden vol te bekvechten in die spelerstunnel. Ik dacht uiteindelijk maar één ding: Van der Vaart moet niet gaan scoren."
"Normaal gaf je ook een handje en zo, maar dat was allemaal niet het geval. Uiteindelijk wonnen we met 1-0 en ik speelde best goed, dus daar was ik blij mee. Toen ben ik nog naar Mathijsen gelopen om een middelvinger op te steken. Daar was ik namelijk echt klaar mee", lacht Van der Leegte.
