Van der Leegte: "Ik geloof er echt in dat Ajax punten laat liggen"

"Aan het begin van de tweede helft kneep ik 'm helemaal niet. Ik dacht: het wordt 4-0 of 5-0. PSV speelde aardig en Heerenveen was echt heel slecht. Die leken rijp voor de sloop", zegt Van der Leegte bij De Eretribune op ESPN.

"Ik zei: als je tegen zo'n ploeg een doelpunt tegen krijgt, dan is dat heel slecht. Maar uiteindelijk gebeurde dat toch... Dat zegt veel over dit seizoen", doelt Van der Leegte op het doelpunt van Levi Smans, waarbij Oliver Boscagli in de fout ging. "Dit is gewoon slecht verdedigd."

PSV won uiteindelijk met 2-1. "Nu kun je achteroverleunend naar Ajax kijken. Ik geloof er echt in dat Ajax punten laat liggen en dan is deze overwinning heel belangrijk. Daardoor krijg je weer vertrouwen en ga je weer goed spelen. En dan moet je eens kijken waar het eindigt", aldus Van der Leegte.