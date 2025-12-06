Van der Lem maakt zich zorgen om Ajax: "Ik vind het heel erg"

Van der Lem, voormalig trainer van Jong Ajax en assistent van Ajax 1 (2005-2006), doorliep zelf de jeugdopleiding in Amsterdam. In de nieuwste uitzending van NH Radio Sportcafé vertelt hij dat hij de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen afgelopen dinsdag niet heeft bekeken.

"Het gaat me zo erg aan het hart, dat ik niet meer durf te kijken", klinkt het. "Dat zeg ik eerlijk", vervolgt Van der Lem. "Ik ga een boek lezen, maar mijn vrouw zit te kijken. Ik kan het gewoon niet aanzien, ik kan het gewoon niet aanzien. Alles wat in mijn ogen Ajax zou moeten vertegenwoordigen, is er niet. Dat is op het veld en buiten het veld. Je hoort me zuchten, maar dat is ook echt zo. Ik vind het heel erg."