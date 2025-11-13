Andy van der Meijde gefileerd: "Is hier een storende factor"

John de Mol cancelde deze zomer de lancering van Gordon en oud-Ajacied Andy van der Meijde. Van der Meijde zou te tam zijn geweest. "Andy is alleen maar aan het lachen en voegt qua tekst verder niet zo heel veel toe. Dat zie je ook in die twintig minuten. Hij zegt bijna niks. Het is alleen maar: hahahaha. Het is het beste publiek voor Gordon, maar het echte publiek blijft Gerard."

In Shownieuws gaat hij er verder op in: "Het voegt ook niet zo heel veel toe aan Hazes & Hoogkamer, die natuurlijk een soortgelijk programma maken. Ik moet wel zeggen, in het kader van doseren, voordat ik alleen maar zuur ben over Gordon: ik denk dus dat hij dit in zijn eentje wél kan dragen. Ik denk dat Andy hier toch een beetje een storende factor is", zegt hij.

Shownieuws-presentatrice Eva Vloon begrijpt de kritiek. "Als je een lachband wil kun je er ook een echte lachband achter zetten." Jordi: "Ja, dat is het, dus nee, ik snap dat ze dit niet op SBS 6 hebben uitgezonden. Misschien gaan ze het op YouTube zetten en is er daar wel een publiek voor. Een soloprogramma voor Gordon zou wel prima kunnen."

Dat Gordon en Van der Meijde geen duo zijn bleek al eerder. Hij wijst op hun poging om Songfestival-commentator te spelen. "Dat vond ik walgelijk en vreselijk. Ik vond het gewoon niet grappig en alleen maar seksgrappen. Doseren lijkt me ook handig."Tv-autoriteit Tina Nijkamp heeft ook een omschrijving voor het programma. "Het is een soort Hart in Aktie, maar dan met veel seksueel getinte grappen."