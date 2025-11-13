AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Andy van der Meijde gefileerd: "Is hier een storende factor"

Rik Engelbertink
bron: Shownieuws
Andy van der Meijde
Andy van der Meijde Foto: © Screenshot Alles op tafel!

Telegraaf-journalist Jordi Versteegden snapt dat het programma Lieve Gordon & Andy nooit van de grond is gekomen. De pilot staat nu online en krijgt veel kritiek. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

John de Mol cancelde deze zomer de lancering van Gordon en oud-Ajacied Andy van der Meijde. Van der Meijde zou te tam zijn geweest. "Andy is alleen maar aan het lachen en voegt qua tekst verder niet zo heel veel toe. Dat zie je ook in die twintig minuten. Hij zegt bijna niks. Het is alleen maar: hahahaha. Het is het beste publiek voor Gordon, maar het echte publiek blijft Gerard."

In Shownieuws gaat hij er verder op in: "Het voegt ook niet zo heel veel toe aan Hazes & Hoogkamer, die natuurlijk een soortgelijk programma maken. Ik moet wel zeggen, in het kader van doseren, voordat ik alleen maar zuur ben over Gordon: ik denk dus dat hij dit in zijn eentje wél kan dragen. Ik denk dat Andy hier toch een beetje een storende factor is", zegt hij. 

Shownieuws-presentatrice Eva Vloon begrijpt de kritiek. "Als je een lachband wil kun je er ook een echte lachband achter zetten." Jordi: "Ja, dat is het, dus nee, ik snap dat ze dit niet op SBS 6 hebben uitgezonden. Misschien gaan ze het op YouTube zetten en is er daar wel een publiek voor. Een soloprogramma voor Gordon zou wel prima kunnen."

Dat Gordon en Van der Meijde geen duo zijn bleek al eerder. Hij wijst op hun poging om Songfestival-commentator te spelen. "Dat vond ik walgelijk en vreselijk. Ik vond het gewoon niet grappig en alleen maar seksgrappen. Doseren lijkt me ook handig."Tv-autoriteit Tina Nijkamp heeft ook een omschrijving voor het programma. "Het is een soort Hart in Aktie, maar dan met veel seksueel getinte grappen."

Gerelateerd:
Kim Lammers

Oud-hockeyster steunt Heitinga: "Durfde zijn droom na te jagen"

0
Frans van Seumeren

Frans van Seumeren hard voor Ajax: "Hadden ze moeten houden!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd