Van der Meijde: "Had een huilbui omdat ik terug moest naar Ajax"
Andy van der Meijde had het aan het einde van het seizoen 1999/2000 bijzonder moeilijk met zijn vertrek bij FC Twente. De voormalig aanvaller was door Ajax verhuurd aan de Tukkers, maar moest na één seizoen terugkeren naar Amsterdam. Zelf was hij het liefst in Enschede gebleven.
In het boek Rare jongens die Tukkers van journalist Linda Vermeeren blikt Van der Meijde terug op die periode. Hij raakte in korte tijd sterk gehecht aan FC Twente. "Het kostte me enorm veel moeite om het boek FC Twente dicht te slaan. Ik was veel meer om de club en de mensen gaan geven dan ik ooit had kunnen vermoeden."
Toen trainer Fred Rutten tijdens zijn afscheid het woord tot hem richtte, hield Van der Meijde het niet droog. "Ik liet niet zomaar een traantje, maar had een huilbui omdat ik terug moest naar Ajax. Een keuze had ik niet, ze hielden me aan mijn contract. Echt, ik kon gewoon niet meer stoppen met huilen."
Van der Meijde voelde zich in Enschede op zijn plek en zag een langer verblijf dan ook helemaal zitten. "Ik wilde heel graag bij FC Twente blijven, want daar kon ik mezelf zijn. Dat heb ik nodig om me te kunnen uiten op het veld. Pas dan maak ik acties, goals en assists."
Een langer verblijf kwam er uiteindelijk niet. Ajax haalde Van der Meijde terug, waarna hij in 2003 de overstap naar Internazionale maakte. Later kwam de voormalig Oranje-international onder meer uit voor Everton en PSV.
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