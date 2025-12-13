Van der Meijde had te maken met armoede: "Helemaal geen geld"

Andy van der Meijde weet als geen ander hoe het is om in armoede op te groeien. In een gesprek met RTL Boulevard , in samenwerking met het Armoedefonds, vertelt de oud-speler van Ajax, FC Twente en Everton openhartig over zijn jeugd én zijn financiële valkuilen later in zijn carrière.

Van der Meijde legt uit dat geldzorgen thuis destijds geen uitzondering waren. "Ik heb zelf als kind met armoede te maken gehad", begint hij. "Je moet altijd door proberen te gaan, positief proberen te zijn en wel te genieten van het leven. Dat vind ik wel belangrijk. Soms hadden we helemaal geen geld thuis vroeger. Dan moesten we flessen met statiegeld inleveren om boodschappen van te kunnen doen. Dat heeft me ook wel weer hard gemaakt. Dat heeft me laten weten dat het ook díe kant op kan gaan, en dat wil je niet."

Volgens de oud-international veranderde zijn situatie pas echt toen hij zijn vrouw leerde kennen. "Financieel ging het beter met mij toen ik mijn vrouw ontmoette. Het is wel belangrijk dat je iemand om je heen hebt die daar op let. Als jij alleen maar aan het flierefluiten bent en met mensen omgaat die alles maar willen uitgeven, willen stappen en iets kopen, dan schiet het niet op. Ik was daar gevoelig voor", erkent hij.

Hij probeert zijn kinderen daarom bewust mee te geven dat niets vanzelfsprekend is. "Ik geef wel mijn kinderen mee dat het niet vanzelfsprekend is dat ze zo maar een Tikkie kunnen sturen voor alles, en dat ze daar wel iets voor moeten doen. Respect hebben voor andere mensen, ook naar je vader en moeder toe."

Ook als profvoetballer maakte Van der Meijde periodes door waarin hij financieel in zwaar weer belandde. Hij herinnert zich nog een pijnlijk moment van vlak voordat hij Melisa ontmoette. "Ik reed naar haar toe op de snelweg toen ze belde met de vraag of ik een frikandelbroodje voor haar kon meenemen", vertelt hij. Hij had echter geen geld op zak. "Ik ben in de kofferbak gaan zoeken en vond daar nog twee euro. Ik durfde niet te zeggen dat ik geen geld had om iets voor haar te kopen."

Van der Meijde benadrukt dat mensen die in armoede leven zich niet hoeven te verstoppen. "Je hoeft je er zeker niet voor te schamen. En ik snap het, als mensen zich schamen. Je wil niet aan de buitenwereld laten zien dat je geen geld hebt. Maar je moet het echt vertellen. Zeker weten, dat is heel belangrijk. Dan kom je vooruit", besluit hij.