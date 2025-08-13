Van der Meijde krijgt slecht nieuws; tv-project met Gordon stopt

Het nieuwe televisieprogramma van Andy van der Meijde en Gordon voor SBS6 gaat niet door, meldt Shownieuws. Eerder dit jaar werd nog bekendgemaakt dat de oud-Ajacied samen met Gordon zou werken aan een nieuw programma.

Een woordvoerder van Talpa Network heeft een verklaring gegeven tegenover het ANP. "In mei hebben we inderdaad aangegeven dat we bezig waren met het ontwikkelen van een format met Gordon en Andy voor SBS6. "Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een programma met hen samen."

Het is onduidelijk of de voormalig Ajax-aanvaller en de zanger op korte termijn alsnog gezamenlijk aan een ander tv-project gaan werken. De titel van het oorspronkelijke programma zou 'Lieve Gordon en Andy' worden. Volgens Van der Meijde was het idee om in het programma mensen te helpen die kampen met persoonlijke problemen.