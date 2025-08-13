Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Meijde krijgt slecht nieuws; tv-project met Gordon stopt

Joram
bron: ANP
Andy van der Meijde
Andy van der Meijde Foto: © Screenshot Alles op tafel!

Het nieuwe televisieprogramma van Andy van der Meijde en Gordon voor SBS6 gaat niet door, meldt Shownieuws. Eerder dit jaar werd nog bekendgemaakt dat de oud-Ajacied samen met Gordon zou werken aan een nieuw programma.

Een woordvoerder van Talpa Network heeft een verklaring gegeven tegenover het ANP. "In mei hebben we inderdaad aangegeven dat we bezig waren met het ontwikkelen van een format met Gordon en Andy voor SBS6. "Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een programma met hen samen."

Het is onduidelijk of de voormalig Ajax-aanvaller en de zanger op korte termijn alsnog gezamenlijk aan een ander tv-project gaan werken. De titel van het oorspronkelijke programma zou 'Lieve Gordon en Andy' worden. Volgens Van der Meijde was het idee om in het programma mensen te helpen die kampen met persoonlijke problemen.

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
