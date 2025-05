Van der Meijde niet voor Ajax: "Ga 100% voor Feyenoord juichen"

Feyenoord en PSV spelen zondagmiddag een hele belangrijke rol in de afloop van de competitie. PSV moet winnen bij Feyenoord om nog kans te blijven maken op de titel. Andy van der Meijde weet wel voor wie hij gaat juichen zondag, zo laat hij weten in de Andy van der Meijde Podcast .

Andy van der Meijde weet in ieder geval voor wie hij zondag hoopt op drie punten. In zijn eigen podcast laat hij duidelijk blijken waar zijn voorkeur ligt. "Ik ga 100% voor Feyenoord juichen. Ik denk niet dat het een voordeel is geweest dat Ajax zo lang niet heeft gespeeld. Ze hebben rust gehad, spelers kunnen herstellen van blessures. Ze kunnen weer goed trainen en met elkaar praten."

De oud-voetballer richt zich nog even tot Farioli, de oefenmeester van de Amsterdammers. "De trainer kan dus goed praten met de groep, wat er allemaal verkeerd ging tegen Sparta en FC Utrecht. Dat heeft hij helemaal geanalyseerd. Spelers hebben weer een energie is omhoog", besluit Van der Meijde.