Van der Meijde nog geen succes op tv: "Heel belabberd helaas"

De serie ‘Bij Andy in de Auto!’ van oud-voetballer Andy van der Meijde is sinds kort ook op Veronica te zien. Vooralsnog slaat het programma van de voormalig Ajacied echter niet aan op tv.

Van der Meijde is met zijn interviewprogramma al sinds 2016 succesvol op Youtube. De voormalig profvoetballer rijdt met bekendheden uit binnen- en buitenland een rondje en praat over van alles en nog wat. De show is tegenwoordig op op Veronica te zien, maar dat is nog geen succes, zo constateert tv-kenner Tina Nijkamp. "Hoe scoort het? Ehhh belabberd. Heel belabberd helaas voor Andy”, schrijft ze op Instagram.

Zo haalde de aflevering met Gordon op televisie slechts 39.000 kijkers. Ter vergelijking: de aflevering op Youtube werd door ruim 400.000 mensen bekeken.