Van der Meijde pakt Oranje-speler aan: "What the fuck wil je?"

Andy van der Meijde heeft zich stevig uitgesproken over het verdedigende optreden van Denzel Dumfries bij de tegentreffer van Japan tegen het Nederlands elftal. De voormalig Oranje-international vindt dat de rechtervleugelverdediger zijn directe tegenstander veel te veel ruimte gaf.

In zijn YouTube-programma Kijken met Andy bekeek Van der Meijde samen met Glenn Helder en Leo Koswal de openingswedstrijd van Oranje op het WK. Vooral de Japanse gelijkmaker van Keito Nakamura zorgde voor flinke frustratie bij de oud-voetballer.

Vlak nadat Virgil van Dijk Nederland op voorsprong had gezet, kwam Japan langszij via een afstandsschot van Nakamura. Volgens Van der Meijde had dat doelpunt voorkomen kunnen worden. "Ik zeg toch: je moet korter zitten", schreeuwde hij tijdens de analyse van het doelpunt.