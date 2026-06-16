Van der Meijde pakt Oranje-speler aan: "What the fuck wil je?"
Andy van der Meijde heeft zich stevig uitgesproken over het verdedigende optreden van Denzel Dumfries bij de tegentreffer van Japan tegen het Nederlands elftal. De voormalig Oranje-international vindt dat de rechtervleugelverdediger zijn directe tegenstander veel te veel ruimte gaf.
In zijn YouTube-programma Kijken met Andy bekeek Van der Meijde samen met Glenn Helder en Leo Koswal de openingswedstrijd van Oranje op het WK. Vooral de Japanse gelijkmaker van Keito Nakamura zorgde voor flinke frustratie bij de oud-voetballer.
Vlak nadat Virgil van Dijk Nederland op voorsprong had gezet, kwam Japan langszij via een afstandsschot van Nakamura. Volgens Van der Meijde had dat doelpunt voorkomen kunnen worden. "Ik zeg toch: je moet korter zitten", schreeuwde hij tijdens de analyse van het doelpunt.
De voormalig buitenspeler kon nauwelijks geloven hoeveel ruimte de Japanners kregen rond het strafschopgebied. "Ze staan te wachten. What the fuck wil je? Ze wachten en doen niks. Hij staat helemaal vrij en kan schieten. Jezus, ga er korter op zitten man!"
Vooral Dumfries moest het ontgelden bij Van der Meijde. "Dumfries moet echt veel korter zitten. Dit kan niet." Lang hoefde Van der Meijde zich echter niet te ergeren. Oranje sloeg vrijwel direct terug via Crysencio Summerville, die Nederland opnieuw op voorsprong zette. De aanvaller maakte veel indruk op de analist. "De beste man van het veld."
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Van der Meijde pakt Oranje-speler aan: "What the fuck wil je?"
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