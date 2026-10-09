Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Van der Meijde pakt prijs met videoserie: "Nu staan we hier"

Amber
Andy van der Meijde met zijn vrouw Melisa en zoon Nino
Andy van der Meijde met zijn vrouw Melisa en zoon Nino Foto: © Pro Shots

Andy van der Meijde heeft donderdagavond een mooie prijs in de wacht gesleept. Zijn programma Bij Andy in de Auto won tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de Televizier-Ring Online-videoserie 2026.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Van der Meijde nam het in de categorie op tegen Opdracht van StukTV en Tobi's Eetclub van Tobias Camman. Dankzij de stemmen van het publiek kwam de oud-Ajacied uiteindelijk als winnaar uit de bus. Van der Meijde kreeg de prijs uit handen van Ruben Nicolai en reageerde op zijn bekende manier. "Dan moet ik wat zeggen, hé", grapte hij op het podium.

Daarna blikte hij terug op het ontstaan van zijn succesvolle videoserie. "Ik ben wat camera's gaan kopen. Ik heb het goed afgekeken."

Ook zijn vrouw Melisa Schaufeli kwam tijdens zijn speech ter sprake. "En ik zeg tegen mijn vrouw: ik ga Bij Andy in de Auto opnemen. Ze zegt: 'Ga aan het werk, luie hond.' En nu sta ik hier." Van der Meijde bedankte vervolgens zijn manager en producer, met wie hij het project ooit begon. "We hadden 500 abonnees en nu staan we hier, hebben we gewonnen."

Voor Van der Meijde is de overwinning extra bijzonder. Ook vorig jaar was hij al genomineerd voor dezelfde prijs, maar toen ging Gerard Joling er met zijn vlog met de winst vandoor. In Bij Andy in de Auto ontvangt Van der Meijde bekende gasten in zijn auto. Tijdens de rit probeert hij op informele wijze persoonlijke verhalen los te krijgen bij zijn passagiers.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mitchel Bakker

NEC legt oud-Ajacied vast: debuut tegen Ajax direct mogelijk

0
Hakim Ziyech bij Botafogo

Hakim Ziyech maakt basisdebuut: "Die liet hij verbijsterd achter"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Andy van der Meijde
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Noa Vahle geniet van Ajax-icoon: "Dat is zo'n goede uitspraak"

Van der Meijde pakt prijs met videoserie: "Nu staan we hier"

Levi Smans ziet Ajax wel zitten: "Of een club in de Bundesliga"

Noa Vahle wijst: "Dan zit ArenA vol, maar dit vind ik écht ruk"

Ajax moet zich nu bewijzen: "Laten zien hoe sterk ze echt zijn"

Ouazane geniet bij Marokko: "Toen kwam ik los en deed ik mee met UNO"

'Ajax moet vrezen voor winters miljoenenbod op Aaron Bouwman'

NEC legt oud-Ajacied vast: debuut tegen Ajax direct mogelijk
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws