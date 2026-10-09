Van der Meijde pakt prijs met videoserie: "Nu staan we hier"
Andy van der Meijde heeft donderdagavond een mooie prijs in de wacht gesleept. Zijn programma Bij Andy in de Auto won tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de Televizier-Ring Online-videoserie 2026.
Van der Meijde nam het in de categorie op tegen Opdracht van StukTV en Tobi's Eetclub van Tobias Camman. Dankzij de stemmen van het publiek kwam de oud-Ajacied uiteindelijk als winnaar uit de bus. Van der Meijde kreeg de prijs uit handen van Ruben Nicolai en reageerde op zijn bekende manier. "Dan moet ik wat zeggen, hé", grapte hij op het podium.
Daarna blikte hij terug op het ontstaan van zijn succesvolle videoserie. "Ik ben wat camera's gaan kopen. Ik heb het goed afgekeken."
Ook zijn vrouw Melisa Schaufeli kwam tijdens zijn speech ter sprake. "En ik zeg tegen mijn vrouw: ik ga Bij Andy in de Auto opnemen. Ze zegt: 'Ga aan het werk, luie hond.' En nu sta ik hier." Van der Meijde bedankte vervolgens zijn manager en producer, met wie hij het project ooit begon. "We hadden 500 abonnees en nu staan we hier, hebben we gewonnen."
Voor Van der Meijde is de overwinning extra bijzonder. Ook vorig jaar was hij al genomineerd voor dezelfde prijs, maar toen ging Gerard Joling er met zijn vlog met de winst vandoor. In Bij Andy in de Auto ontvangt Van der Meijde bekende gasten in zijn auto. Tijdens de rit probeert hij op informele wijze persoonlijke verhalen los te krijgen bij zijn passagiers.
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