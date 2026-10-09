Van der Meijde pakt prijs met videoserie: "Nu staan we hier"

Andy van der Meijde heeft donderdagavond een mooie prijs in de wacht gesleept. Zijn programma Bij Andy in de Auto won tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de Televizier-Ring Online-videoserie 2026.

Van der Meijde nam het in de categorie op tegen Opdracht van StukTV en Tobi's Eetclub van Tobias Camman. Dankzij de stemmen van het publiek kwam de oud-Ajacied uiteindelijk als winnaar uit de bus. Van der Meijde kreeg de prijs uit handen van Ruben Nicolai en reageerde op zijn bekende manier. "Dan moet ik wat zeggen, hé", grapte hij op het podium.

Daarna blikte hij terug op het ontstaan van zijn succesvolle videoserie. "Ik ben wat camera's gaan kopen. Ik heb het goed afgekeken."