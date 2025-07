Van der Meijde voorspelt kampioenschap: "Die gaan niks doen"

Andy van der Meijde denkt dat de titel komend seizoen opnieuw naar PSV gaat. Ajax en Feyenoord moeten volgens hem genoegen nemen met de tweede of derde plaats.

Voor zijn nieuwste uitzending van Bij Andy in de auto! stapte Van der Meijde in zijn bolide met FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio. De oud-voetballer praat met Ohio over wie kampioen wordt komend seizoen en hoe de top 5 eruit zal zien.

"Ik verwacht dat PSV gewoon weer gek gaat doen. Ajax gaat niks doen", is hij duidelijk. "Die gaan gewoon weer op de derde plaats eindigen. Of op de tweede. Feyenoord ook weer", vervolgt de oud-speler van Ajax en PSV.

FC Twente moet volgens Van der Meijde genoegen nemen met de vierde plek. Ohio is het daar niet mee eens. "Jullie, FC Twente en AZ zitten toch altijd dicht bij elkaar? Dat zijn mooie clubs, toch?", aldus de presentator. Daar is Ohio het wel mee eens.