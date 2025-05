Van der Meijde wijst naar 'dom' Ajax: "Wat een boerenlul ben jij"

"Ze zijn zo dom bij Ajax, ik zweer het je... Ze hebben Perisic gewoon laten lopen", begint de oud-voetballer van beide clubs in Alles op Tafel. "Kijk hoe belangrijk die gozer is. Wie heeft die keuze gemaakt bij Ajax? Wat een boerenlul ben jij, zeg!"

In 34 wedstrijden was de routinier goed voor veertien treffers en tien assists. "Perisic is heel belangrijk geweest voor PSV in dit seizoen, in de Champions League en in de competitie. Ze zijn nu aan het onderhandelen over een verlenging, toch? Heel veel teams willen hem nu hebben. Ondanks dat hij 36 jaar is, is hij topfit", besluit Van der Meijde lovend.