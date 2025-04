Van der Poll over Farioli: "Dan kun je zijn ogen zien rollen"

Ajax is na 29 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie, maar trainer Francesco Farioli wil nog altijd niet over de titel praten. Fabian van der Poll ziet dat de oefenmeester zelfs een beetje moe begint te worden van allerlei vragen over het kampioenschap.

"Kijkend naar de ranglijst zou je kunnen denken dat de eerste hoofdprijs in zijn trainersloopbaan – de 37ste landstitel van Ajax – niet meer te missen is, wanneer hij donderdag de perskamer binnenstapt", schrijft de verslaggever op de website van het AD. "Hoewel? Dat is toch vooral hoe de buitenwereld ernaar kijkt. Zelf doet Farioli dat niet. Integendeel. Bij zijn wekelijkse perspraatje op weg naar de volgende wedstrijd, uit tegen FC Utrecht, lijkt de trainer zo ver mogelijk weg te willen blijven van wat in de zaal als een zekerheid lijkt te worden beschouwd", constateert Van der Poll.

"Al die voorbarige bespiegelingen op het mogelijke kampioenschap: Farioli lijkt het niet te begrijpen", vervolgt hij. "Als de verslaggever van AT5 oppert of hij de titel met zijn spelers gaat vieren in het restaurant van zijn ouders in Italië, kun je zijn heldergroene ogen onder zijn opgetrokken wenkbrauwen zien rollen. En niet alleen omdat zijn ouders het restaurant net hebben verkocht. Wie hem aanschouwt, in zijn hoodie achter de microfoon, zou kunnen denken dat hij in een potje Verboden Woord is beland. Probeert de zaal hem mee te krijgen in beschouwingen op de titel, dan trapt hij op de rem, vastberaden als hij is om het spelletje te winnen", besluit Van der Poll over de succesvolle trainer van Ajax.