Het is zaterdag, als Ajax het opneemt tegen FC Emmen, precies 25 jaar geleden dat de Amsterdammers tegen het Braziliaanse Gremio de strijd om de Wereldbeker wonnen. Marc Overmars, Winston Bogarde, Michael Reiziger én Edwin van der Sar zijn inmiddels weer onderdeel van Ajax. De laatste blikt met De Telegraaf terug op het winnen van de prestigieuze prijs.

De voormalig topkeeper, die later uitkwam voor Juventus, Fulham en Manchester United, was tegen de Brazilianen beslissend met het houden van een penalty. “Het was mijn eerste grote strafschoppenserie”, legt Van der Sar uit. “Ik stopte een penalty en had het geluk dat ze er nog één op de lat schoten. Danny benutte de beslissende pingel, na een finale waarop geen van onze spelers trots was. Dat lag zeker niet aan Louis van Gaal, want die had ons zoals altijd uitstekend voorbereid. Hij wist alles over iedere Braziliaan. Maar het tijdsverschil heeft ons daar wel opgebroken. We speelden niet echt zoals Cruijff zou willen.”

Uiteindelijk lukte het Ajax toch om Gremio te verslaan, waardoor een gigantisch succesjaar in stijl werd afgesloten. Van der Sar is dan ook trots op het jaar 1995, al had hij de Wereldbeker zo ingeruild voor opnieuw een winst in het toenmalige Miljoenenbal. “Begrijp me niet verkeerd, voor ons was het een ongelooflijk half jaar met de Wereldbeker, Champions League, de Europese Supercup en de landstitel. Maar ik zou die Wereldbeker zo willen inruilen voor die verloren finale van de Champions League in 1996. Als kind wilde je de Champions League winnen. Het liefst met Ajax, maar dat leek lang onmogelijk.”