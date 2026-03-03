Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van der Sar adviseert Ajax: "Je wil graag een Nederlander hebben"

Joram
bron: The Overlap
Edwin van der Sar
Edwin van der Sar Foto: © Pro Shots

Edwin van der Sar vindt dat Ajax eigenlijk altijd een Nederlandse trainer moet hebben. Volgens de oud-doelman en voormalig directeur is dat belangrijk voor de identiteit en continuïteit van de club.

In gesprek met oud-ploeggenoot Gary Neville bij The Overlap spreekt Van der Sar zich uit over het trainersbeleid. Daarbij blikt hij ook terug op de periode onder Francesco Farioli. "Bij Ajax wil je graag een Nederlandse trainer hebben. Afgelopen seizoen hadden wij een Italiaanse trainer en toen speelden zij niet heel erg goed voetbal."

Van der Sar vervolgt: "Ze waren defensief wel heel erg sterk en stonden op het punt om het kampioenschap te winnen, terwijl ze daarvoor een dramatisch jaar hadden gedraaid. Soms moet een trainer dus ook kijken naar: 'wat voor spelers heb ik?' en de juiste tactiek vinden. Het kost heel veel tijd om als grote club in een klein land tot de elite ter wereld te behoren." 

"Je moet winnen. Je moet winnen, maar dat combineren met mooi voetbal, buitenspelers aan de zijkant, voorzetten en een inkomende 'tien'. Kluivert ging altijd naar de eerste paal, Jari Litmanen ging naar de tweede paal. Van Basten deed dat met Bosman, dat moet niet veranderen", aldus Van der Sar. 

Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft over plek 2: "Ajax of Feyenoord, dat is me om het even"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hij is niet afgetraind"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Edwin van der Sar
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties