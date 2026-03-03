Van der Sar adviseert Ajax: "Je wil graag een Nederlander hebben"

Edwin van der Sar vindt dat Ajax eigenlijk altijd een Nederlandse trainer moet hebben. Volgens de oud-doelman en voormalig directeur is dat belangrijk voor de identiteit en continuïteit van de club.

In gesprek met oud-ploeggenoot Gary Neville bij The Overlap spreekt Van der Sar zich uit over het trainersbeleid. Daarbij blikt hij ook terug op de periode onder Francesco Farioli. "Bij Ajax wil je graag een Nederlandse trainer hebben. Afgelopen seizoen hadden wij een Italiaanse trainer en toen speelden zij niet heel erg goed voetbal."

Van der Sar vervolgt: "Ze waren defensief wel heel erg sterk en stonden op het punt om het kampioenschap te winnen, terwijl ze daarvoor een dramatisch jaar hadden gedraaid. Soms moet een trainer dus ook kijken naar: 'wat voor spelers heb ik?' en de juiste tactiek vinden. Het kost heel veel tijd om als grote club in een klein land tot de elite ter wereld te behoren."

"Je moet winnen. Je moet winnen, maar dat combineren met mooi voetbal, buitenspelers aan de zijkant, voorzetten en een inkomende 'tien'. Kluivert ging altijd naar de eerste paal, Jari Litmanen ging naar de tweede paal. Van Basten deed dat met Bosman, dat moet niet veranderen", aldus Van der Sar.