Geschreven door Idse Geurts 10 mei 2022 om 13:05

Edwin van der Sar is niet te spreken over de bedreigingen die burgemeester Femke Halsema heeft ontvangen van meerdere Ajax-supporters. Maandagavond maakte de gemeente Amsterdam bekend dat een eventuele huldiging van Ajax niet op het Museumplein zal plaatsvinden. Deze beslissing wordt gemaakt vanwege het tekort aan beveiligers. Vanwege deze mededeling heeft Halsema meerdere bedreigingen gekregen.

“Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af”, laat Van der Sar weten tegenover het ANP. “Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos. Waarom doe je zoiets?”, vraagt de technisch directeur zich hardop af. “Zij doet naar eer en geweten haar werk voor de gemeente Amsterdam. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat mensen daar dan zo op reageren. Als we kampioen worden, dan vieren we dat het liefste op het Museumplein, dat mag duidelijk zijn. Maar ze heeft uitgelegd waarom dat niet mogelijk is en daar hebben we mee te dealen”, besluit Van der Sar.

Woensdagavond heeft Ajax de kans om kampioen van de Eredivisie te worden. Mocht er in de Johan Cruijff ArenA gewonnen worden van sc Heerenveen, dan kan PSV de Amsterdammers niet meer achterhalen.