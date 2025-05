Van der Sar blikt terug: "Hij wilde zijn contract niet verlengen"

"Dat is natuurlijk waar Ajax om draait. Zorgen dat je talenten opleidt en die twee, drie, het liefst vier jaar in je eigen team houdt en succes haalt", legt Van der Sar uit bij Viaplay. "Ryan (Gravenberch red.) hadden we graag nog een jaar langer willen houden. Maar hij wilde zijn contract niet verlengen. Bayern München vond ik als vervolgstap niet de goede keuze eigenlijk. Daar stond een middenveld dat heel erg op elkaar ingespeeld was", constateert hij.

"Ik had het gevoel dat hij daar niet veel zou gaan spelen. Op dat vlak heeft hij daarna natuurlijk wel de juiste stap gemaakt", vervolgt Van der Sar, die ziet dat Gravenberch goed rendeert onder Arne Slot. "Je kent zijn kwaliteiten. Hij is lang, sierlijk, heeft een goede techniek en een goed loopvermogen. Dat laat hij nu zien op een hoger niveau met een hogere intensiteit. Wat dat betreft heeft hij mij niet verrast, maar wel heel fijn voor hem. Het is een hele open en fijne jongen. Je hebt er ook klootzakken tussen, maar hij is een hele goede jongen", besluit Van der Sar over de Oranje-international.