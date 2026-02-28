Van der Sar blikt terug: "Niet meer geleefd worden door agenda"

Edwin van der Sar werd in de zomer van 2023 getroffen door een hersenbloeding. De voormalig Ajacied was op dat moment op vakantie in Kroatië. Inmiddels heeft Van der Sar een 'vrij leven', zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International .

In 2023 vertrok hij na elf jaar bij Ajax. "Het idee was een jaar er tussenuit te gaan en dan rustig kijken welke nieuwe uitdaging ik zou aangaan. Even niet meer geleefd worden door mijn agenda", zegt Van der Sar. "Anderhalve maand later kwam door de hersenbloeding alles in een ander daglicht te staan. Waardoor we nu nog steeds een vrij leven hebben. We maken mooie reizen, zonder dat ik de hele tijd de telefoon in mijn hand heb."

"We zijn net terug uit het Caribisch gebied, we gaan af en toe lekker skiën, vorig jaar zijn we twee maanden in Nieuw-Zeeland geweest. We gaan vaker uit eten, op verjaardagen ga je niet meer als eerste naar huis. Er is geen haast meer, geen verplichtingen ook. Het tegenovergestelde van mijn leven hiervoor", vertelt de voormalig doelman.

Van der Sar was niet alleen algemeen directeur bij Ajax, maar had ook een bestuursfunctie binnen de European Club Association. Of dat drukke bestaan een rol heeft gespeeld bij zijn hersenbloeding, blijft gissen voor hem. "Iedereen kent wel een verhaal over iemand die kort na het pensioen een hartaanval of een hersenbloeding krijgt. Dan denk ik: Bij het overgrote merendeel van de gepensioneerden gebeurt dat níét."

"Annemarie (zijn vrouw, red.) was 36 jaar toen het haar overkwam. Dus zeg het maar. Ik denk dat we aanvankelijk gewoon pech hebben gehad. En daarna heel veel geluk met ons voorspoedige herstel. We hebben een tweede kans in het leven gekregen", aldus Van der Sar.