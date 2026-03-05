Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

Edwin van der Sar denkt niet dat de stress van zijn tijd bij Ajax een oorzaak was van zijn hersenbloeding. De voormalig Ajacied werd in de zomer van 2023 op vakantie in Kroatië getroffen.

In The Overlap blikt Van der Sar samen met oud-ploeggenoot Gary Neville terug op zijn hersenbloeding. "We waren op een fantastische zeilvakantie in Kroatië. Op de laatste dag van de vakantie stond ik op, ging ik naar de wc en toen voelde ik me niet goed. Toen heeft mijn vrouw de dokter gebeld en bleek ik een hersenbloeding te hebben", vertelt de voormalig doelman.

Van der Sar lag vervolgens twee weken in het ziekenhuis. "Als speler weet je ook dat je de beste mensen om je heen wil. Ik had geen druk om weer aan een baan te beginnen, dus dat heeft enorm geholpen om te herstellen tot het niveau waar ik nu ben", legt hij uit. Van der Sar stopte die zomer als algemeen directeur van Ajax.

Zijn laatste periode in Amsterdam verliep niet vlekkeloos, maar Van der Sar denkt niet dat de stress van zijn werk de oorzaak was van zijn hersenbloeding. "Ik denk het niet. In mijn ogen is het toeval", aldus de 55-jarige. "Misschien heeft het er iets mee te maken, maar de reden waarom is onbekend. Het gebeurt gewoon."