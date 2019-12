Geschreven door Jelmer Jager 28 dec 2019 om 12:12

Edwin van der Sar is op zijn plek in de directie van Ajax. Iets wat hijzelf van te voren ook niet had kunnen bedenken. “Ja, het bevalt absoluut. Dat is iets wat ik van te voren ook niet had verwacht. Er hoort veel gezeik bij, maar ook heel veel mooie momenten. (…) Je kent de belangen nu beter. Het gaat niet over het behalen van drie punten, maar over het toekomstperspectief, de begroting en de vervolgstappen die je als club wilt maken”, laat hij weten aan Ajax TV.

“Ik wil graag iets betekenen voor de club die mij alles gegeven heeft. Het is mooi dat een hoop oud-spelers dat willen doen. (…) Ooit wil ik wel een keer iets anders gaan doen. De club moet eerst naar een steady niveau aan de Europese top. Een niveau waar we voor langere periode kunnen blijven. Nu gaat dat nog op en neer. We moeten nu de stap die we naar boven hebben genomen vasthouden. Vervolgens moeten we voor de komende jaren richting geven om echt een Europese topclub te worden die met grote regelmaat goede prestaties haalt.”

Champions League

Vorig seizoen werden de Ajacieden in de allerlaatste seconde uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. “Eigenlijk hadden wij er moeten staan, in die finale in Madrid. Dat doet pijn. Op dat moment kijk je om je heen en geloof je het niet. Ik stond op en schopte tegen de muur aan. Je ziet de spelers op het veld liggen en supporters om je heen teleurgesteld zijn. Dat deed pijn. Maar de reactie die volgde was zo onwijs mooi. Hun helden die iedereen lieten dromen werden vlak na dat moment toegejuicht en bedankt. Voetbal is plezier, maar ook een hele hoop verdriet en ongenoegen.”

“In Londen heb ik mezelf even laten gaan”

“Dit jaar was dat gevoel anders”, vervolgt Van der Sar. “We hebben de kansen op overwintering wel gehad. 1-4 voor staan in Londen en dan twee rode kaarten in 5 seconden… Of de goals die op een millimeter werden afgekeurd. In Londen heb ik mezelf ook een beetje laten gaan. Toen was ik écht boos, ja. Achteraf had ik de spelers eigenlijk moeten bedanken voor de geweldige wedstrijd. Zelfs met 9 man nog voetballen en kansen krijgen.”

Ondanks de teleurstelling van het niet overleven van de groepsfase van de Champions League wacht nu een mooi avontuur in de Europa League. Iets waar in de begroting afgelopen zomer ook rekening mee werd gehouden. “Structureel aanhaken bij de Europese top is kwartfinale Champions League en halve finale Europa League. Dat moet je op een structurele basis doen. Ieder jaar moet je dat kunnen presteren. Wij hebben de pech dat we spelers eerder kunnen kwijtraken. Maar dat geeft de kans aan de jeugd of jonge talenten om zich te laten zien. We willen een fase waarin we over een langere periode met jongens kunnen werken in het eerste. Dat is bij Ajax moeilijk. Daarom moeten we innovatief zijn en de juiste vervangers klaar hebben staan. Dat kan met eigen jeugd of een aankoop.”