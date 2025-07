Van der Sar 'diep geraakt' door Ajax: "Doodzonde, snel de tv uit"

Van der Sar sprak een dag na de ontknoping met Libelle en dat interview is nu gepubliceerd. "Het raakt me nog altijd diep, ook al ben ik niet meer verantwoordelijk", reageert de oud-directeur. "Winst, verlies, ik maakte het als voetballer én als directeur regelmatig mee, het is all in the game. Maar ja, winst is nou eenmaal leuker. Ik ken de organisatie, de spelers, de fans, de belangen, ik weet wat iedereen nu doormaakt... ja, doodzonde. Annemarie (zijn vrouw, red.) en ik hebben rustig thuis gekeken. En daarna snel de tv uit en lekker samen golfen."

Van der Sar kent mensen die voetbal 'een spelletje' vinden, maar daar is hij het niet mee eens. "Dat nooit", is de voormalig doelman stellig. "Natuurlijk is alles relatief, het leven is kostbaar, maar dat maakt voetbal niet ineens onbelangrijk. Dat is voor mij appels met peren vergelijken", aldus Van der Sar, die zelf een maand na zijn vertrek bij Ajax getroffen werd door een hersenbloeding. "Dat liep even anders. Na een leven lang sporten en relatief gezond leven, verwacht je niet dat je op je tweeënvijftigste neergaat door een hersenbloeding."

Het was een flinke klap voor hem. "Ik was altijd de sterke vader, de voetballer, iemand die prijzen won, blablabla... en die persoon wil je ook blijven als je ziek bent. En ineens lig je in een ziekenhuisbed, met je kinderen aan je voeteneinde. Daar had ik moeite mee, dat was voor mij zeker twintig jaar te vroeg! Voor mijn gevoel heb ik er niets aan overgehouden", besluit Van der Sar positief.