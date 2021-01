Geschreven door Jessica Westdijk 10 jan 2021 om 20:01

Het lijkt er helaas op dat de rechter uitspraak zal moeten doen over de vergoeding die Ajax de familie Nouri moet betalen. Dat vertelde Edwin van der Sar zondagmiddag aan de NOS.

Zolang het contract van Nouri bij Ajax liep, betaalde de club zijn salaris door. Voor de periode daarna moest er een schadevergoeding komen, omdat is gebleken dat de medische zorg op het veld niet goed is verlopen. De schadevergoeding voor de familie Nouri moet in verhouding staan met de gederfde inkomsten zoals dat heet. In andere woorden: het geld dat Abdelhak Nouri tijdens zijn carrière als voetballer nog had kunnen verdienen. En daar is al een flinke tijd discussie over tussen de club en de familie. Want hoe goed had Nouri kunnen worden?

“De schrijver van het boek (Khalid Kasem, tevens de advocaat van de familie, red.) heeft aangegeven dat de kans op een arbitragezaak aanwezig is, dat klopt”, zegt Van der Sar tegen de NOS. “We hebben met de familie en de juristen gesproken, maar we zijn er niet uitgekomen. Jammer? Absoluut, dat is heel jammer. Niet alleen voor ons, maar ook voor de familie. Het is niet gelukt. Dat geeft de moeilijkheid wel aan.”