2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax bestuur & beleid

Van der Sar: "Hoop dat hij de rust brengt waar Ajax naar snakt"

Stefan
Edwin van der Sar
Edwin van der Sar Foto: © Pro Shots

Edwin van der Sar is al enige tijd niet meer werkzaam bij Ajax. De voormalig goalie van de Amsterdammers vertrok op een rumoerig moment bij de club, maar hij maakte ook de mooie jaren mee als directeur van Ajax.

"Toen we bij de club begonnen met een groep oud-spelers in de leiding, hadden we aanhaken bij de Europese top als doel", vertelt Van der Sar in Voetbal International. "De lat lag hoog. Nou, we hebben met twee vingertjes aan die lat gehangen, in het seizoen dat we op een haar na de finale van de Champions League misten."

"Dat hebben we maar mooi bereikt. Net als een serie landstitels", gaat de voormalig doelman en algemeen directeur van de Amsterdamse club verder. "Helaas zijn we daarna weer van die lat afgegleden. Ik hoop dat Jordi Cruijff de rust kan brengen waar Ajax naar snakt."

"Hij heeft zijn achtergrond mee en heeft in verschillende functies ervaring opgebouwd. Ik ken Jordi als iemand met een uitgesproken mening. Hij laat zich niet snel iets op de mouw spelden. Af en toe pik ik een wedstrijd van Ajax mee in het stadion en dat is niet altijd genieten geblazen. Hopelijk komt dat snel weer terug", aldus Van der Sar.

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Toen kreeg ik een belletje van mensen bij Ajax"

De Johan Cruijff ArenA van Ajax

Ajax presenteert halfjaarcijfers en boekt vele miljoenen winst

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

