Van der Sar: "Hoop dat hij de rust brengt waar Ajax naar snakt"

Edwin van der Sar is al enige tijd niet meer werkzaam bij Ajax. De voormalig goalie van de Amsterdammers vertrok op een rumoerig moment bij de club, maar hij maakte ook de mooie jaren mee als directeur van Ajax.

"Toen we bij de club begonnen met een groep oud-spelers in de leiding, hadden we aanhaken bij de Europese top als doel", vertelt Van der Sar in Voetbal International. "De lat lag hoog. Nou, we hebben met twee vingertjes aan die lat gehangen, in het seizoen dat we op een haar na de finale van de Champions League misten."

"Dat hebben we maar mooi bereikt. Net als een serie landstitels", gaat de voormalig doelman en algemeen directeur van de Amsterdamse club verder. "Helaas zijn we daarna weer van die lat afgegleden. Ik hoop dat Jordi Cruijff de rust kan brengen waar Ajax naar snakt."

"Hij heeft zijn achtergrond mee en heeft in verschillende functies ervaring opgebouwd. Ik ken Jordi als iemand met een uitgesproken mening. Hij laat zich niet snel iets op de mouw spelden. Af en toe pik ik een wedstrijd van Ajax mee in het stadion en dat is niet altijd genieten geblazen. Hopelijk komt dat snel weer terug", aldus Van der Sar.