Geschreven door Jelmer Jager 28 dec 2019 om 12:12

Erik ten Hag is bijna exact twee jaar hoofdtrainer van Ajax. Op 1 januari 2018 kwam hij in dienst bij de Amsterdamse club en inmiddels heeft hij met Ajax knappe prestaties geleverd met aantrekkelijk voetbal. Edwin van der Sar laat in zijn eindejaarsinterview met Ajax TV weten dat de club het liefst langer doorgaat met Ten Hag.

“Erik heeft echt aan uitstraling en kracht gewonnen. Dat brengt resultaten met zich mee en is ontzettend gaaf om te zien. Hij is in zijn element en helpt de club vooruit. De manier van voetballen is wat we willen zien en wat we willen uitstralen naar de rest van Europa en de wereld. Dat hebben we de afgelopen jaren zeker gedaan.”

Begin december verloor Ajax in één week tijd drie wedstrijden. Door het drukke kalenderjaar raakten veel spelers geblesseerd in de laatste weken van 2019. “We verloren drie keer in één week tijd en de wereld lijkt ineens heel anders, maar dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk hadden we dolgraag willen doorgaan in de Champions League en de voorsprong vergroot naar zes punten, maar het belangrijkste is om na 34 wedstrijden bovenaan te staan. Daar doet Erik alles aan met het team.”

“Houden hem graag langer in Amsterdam”

“Vorig jaar hebben we zijn contract verlengd en opengebroken”, vervolgt Van der Sar. “Het belangrijkste is dat hij het naar zijn zin heeft en kan werken volgens zijn en de club filosofie. Ik mag wel hopen dat hij ambitie heeft, maar we laten hem liever niet gaan deze zomer. We zijn tevreden over Erik en houden hem graag nog langer in Amsterdam. (…) We denken vaak mee met spelers en trainers, maar we hebben ook tegen elkaar gezegd dat we het beste moeten doen voor de club. Dat is het allerbelangrijkste. Soms niet altijd makkelijk, omdat je het niet altijd zelf voor het zeggen hebt.”