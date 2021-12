Geschreven door Idse Geurts 24 dec 2021 om 15:12

Edwin van der Sar is in gesprek met Ajax om zijn contract te verlengen. Dit vertelt de algemeen directeur tegenover Het Parool. Van der Sar geeft aan dat hij goed op zijn plek zit bij Ajax. “Bij Ajax is er vertrouwen, rust en duidelijkheid. Ik vind het ook wel prettig dat het wordt gewaardeerd wat we doen, ik ben sowieso niet van het conflictmodel. Ik wil best nog eens over de grens, maar ik heb nog een contract tot 2023 en we zijn in gesprek om dat te verlengen”, stelt de oud-doelman. Ook geeft Van der Sar aan dat er nog genoeg uitdagingen voor hem bij Ajax liggen. “En we zijn nog niet klaar bij Ajax. We willen toch proberen dit niveau vast te houden en misschien zelfs uit te breiden. Ook met de nieuwe Champions League die eraan komt”.

Met een mogelijke contractverlenging van Van der Sar, slaat Ajax weer een grote slag. Eerder werden al de contracten van Marc Overmars, Menno Geelen en Susan Lenderik verlengd. Hierdoor blijft het bestuur van de club intact. De komende jaren hopen ze om nog meer successen met Ajax te boeken.