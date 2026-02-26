Van der Sar: "Je wilt bij Ajax het liefst een Nederlandse coach"

Edwin van der Sar vindt dat Ajax niet nog een keer iets met een buitenlandse coach moet proberen, zoals met Francesco Farioli geprobeerd is. Van der Sar meent dat Ajax 'gewoon' voor een Nederlandse trainer moet proberen te gaan.

"Je wilt bij Ajax over het algemeen het liefst een Nederlandse coach hebben", is Van der Sar helder in gesprek met The Overlap. "Vorig jaar hadden we een Italiaanse coach (Francesco Farioli, red.) en ze speelden niet al te goed voetbal, maar verdedigend waren ze erg sterk."

Ondanks dat Farioli alleraardigst presteerde, denkt Van der Sar dat Ajax een Nederlander moet nemen. "Ze kwamen uit een rampzalig seizoen en wisten de competitie bijna te winnen. Soms moet je als manager ook kijken naar welke spelers je hebt en daar de juiste tactiek bij vinden", besluit hij.