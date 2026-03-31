'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Mohamed Al-Fayed was van 1985 tot 2010 eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en was tot 2013 de eigenaar van de Engelse voetbalclub Fulham. Oud-Ajacied Edwin van der Sar vertrok begin deze eeuw naar Fulham, en Rob Jansen deed de contractonderhandelingen in het bijzijn van de keeper.

Jansen vertelt erover in de podcast KieftJansenEgmondGijp: "Wij zaten daar met allemaal Amerikaanse advocaten tegenover ons. Edwin zat er ook bij. Al-Fayed kwam iets later. Een heel klein mannetje met een raar pak was het en hoge hakjes. Hij had een grappige uitstraling en hij wist niet wie de keeper was. Hij had later wel een cadeautje voor Edwin. 'Ben je getrouwd?', vroeg Al-Fayed. Dat was Van der Sar niet. 'Ben je homoseksueel?', vroeg de clubeigenaar. Dat was Van der Sar ook niet."

Toen gebeurde er iets heel bijzonders, Jansen legt het uit. "Al-Fayed zei: 'Ik heb een cadeautje'. Hij geeft een doosje en legt het neer. Van der Sar bedankt Al-Fayed en doet de doos open. Zit een dildo in. Toch een gek cadeau. Het was voor zijn vrouw. 'Dat had ik al een beetje begrepen', zei Van der Sar. Het is echt gebeurd. Het heeft nooit in de Engelse kranten gestaan", besluit Jansen.