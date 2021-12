Geschreven door Idse Geurts 13 dec 2021 om 11:12

Afgelopen zondag was Edwin van der Sar te gas bij het Ziggo Sport programma Rondo. In het praatprogramma werd de algemeen directeur onder meer bevraagd over André Onana. “Het is echt wel triest hoe het gelopen is, eigenlijk. Hij loopt zo transfervrij de deur uit, zonder dat we daar als Ajax schuld aan hebben”, stelt Van der Sar.

Verder vertelt de algemeen directeur ook dat Ajax écht heeft geprobeerd Onana langer aan de club te verbinden. “We hebben meerdere malen met hem gezeten om zijn contract te verlengen, ook tijdens zijn schorsing. Dat is op niks uitgelopen en doet me persoonlijk pijn. Dit gaat de club ook wel pijn doen. Of ik teleurgesteld ben? Ja. Na de arbitragezaak verwacht je ook wat terug”, besluit Van der Sar zijn verhaal.

Verder gaat Van der Sar ook nog in op de geruchten rondom Manchester United-doelman Dean Henderson. Hij laat weten dat Ajax niet geïnteresseerd is in de Engelsman. “Ik hoorde dat je tegenwoordig bureautjes kunt inhuren voor tweeduizend euro per maand, zodat er hele mooie berichtjes over spelers de wereld in worden geslingerd”, stelt Van der Sar. Een ‘echte’ vervanger voor Onana moet dus nog even op zich laten wachten.