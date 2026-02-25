Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Max
bron: The Overlap

Edwin van der Sar werkte na zijn loopbaan als profvoetballer nog ruim tien jaar bij Ajax in bestuursfuncties. De voormalig doelman herinnert dat het in zijn beginperiode helemaal niet goed ging met de club. 

Van der Sar begon als marketing directeur en werd later algemeen directeur. "We gaven te veel geld uit aan oudere buitenlandse spelers en betaalden te veel salaris. We moesten terug naar Ajax’ grootste kracht: de opleiding", blikt hij terug op zijn beginperiode in The Overlap. "Het doorbrengen van jonge spelers, zorgen dat ze drie of vier jaar bij ons spelen en ze dan voor een goede som verkopen aan de grotere competities."

De club besloot meer oud-Ajacieden binnen te halen. Een plan dat was vormgegeven door Johan Cruijff. "Hij is veruit de grootste speler geweest die Ajax en Nederland ooit hebben gehad. Hij had geweldige ideeën over hoe voetbal gespeeld moest worden en was volledig tegen mensen in pakken", aldus Van der Sar. "Het gaat om voetbal. Ik zei tegen hem: er zijn waarschijnlijk slimmere mensen in staat om Ajax te leiden. Hij zei: jij hebt de universiteit van het leven gedaan."

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Dick Schreuder

VIDEO | Dick Schreuder is woest in ArenA en gooit met waterfles

