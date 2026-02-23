Meldingen
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Gijs Kila
bron: The Overlap

Edwin van der Sar voelt zich naar eigen zeggen steeds beter na de hersenbloeding die hij in 2023 kreeg. In The Overlap, de podcast van Gary Neville, blikt de voormalig doelman openhartig terug op die periode en vertelt hij hoe het nu met hem gaat.

Van der Sar werd tijdens een vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding, kort nadat hij zijn functie als algemeen directeur van Ajax had neergelegd. "Het gaat nu weer goed met me", zegt de 55-jarige oud-international. Volgens hem heeft zijn vertrek bij Ajax bijgedragen aan zijn herstel. "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen. Het was een grote stap, maar het gaf me rust. Op een zeker moment kwamen we op een punt aan dat ik voor mijn gevoel niks meer kon bijdragen aan de club."

De rust na zijn afscheid van Ajax deed hem goed. "Ik voelde geen druk meer van het werk. Geen emails, geen telefoontjes. Dat hielp echt in het herstellen naar het gezondheidsniveau waar ik nu op zit", aldus Van der Sar.

Aanvankelijk was het plan om na een sabbatical weer actief te worden in de voetbalwereld, mogelijk bij een andere club. Inmiddels kijkt hij daar anders naar. "Na een jaartje rust wilde ik eigenlijk naar andere clubs gaan om weer nieuwe dingen te leren. Maar inmiddels ben ik erachter dat het ook best lekker is dat je alles kan doen en laten."

