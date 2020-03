Geschreven door Jordi Smit 18 mrt 2020 om 12:03

© Proshots

De competitie ligt door het coronavirus alweer een tijdje stil en lijkt de komende weken niet te worden hervat. Ajax-directeur Edwin van der Sar reageert op de clubwebsite van de Amsterdammers op de gevolgen van het virus en vertelt over hoe hij de komende periode voor zich ziet.

Voorbereiding

Naast de wedstrijden liggen momenteel ook de trainingen stil, waardoor de clubs weer een aantal weken nodig hebben om fit te raken. “Het is logisch vanaf het dat moment de trainingen weer hervat worden, dat een speler dan niet direct fit is om bijvoorbeeld op 15 april weer te gaan voetballen. Maar aan de andere kant zal er ook niet een hele ‘zomerse voorbereiding’ aan te pas komt. We zullen wel wat vaker gaan spelen in de weken dat we weer kunnen voetballen.”

Het is voor clubs bepaald niet eenvoudig om tot een goede oplossing te komen, zeker omdat een oplossing niet kant-en-klaar voorhanden ligt. “Dit heeft niet in een boekje of handleiding gestaan. Het is vooral go with the flow. We maken met elkaar bepaalde plannen en geven richtingen aan waar me met elkaar heen willen gaan.”

Hervatting

De gedachtes van Van der Sar gaan momenteel vooral uit naar de slachtoffers van het virus. Daarna moet er pas weer aan voetbal worden gedacht, zo stelt de directeur. “Het belangrijkste is dat straks de competitie weer kan beginnen, dat spelers weer kunnen gaan trainen of dat de Ajax-werknemers weer naar kantoor kunnen. En uiteraard de fans die graag na zoveel weken weer een voetbalwedstrijd willen zien”, aldus Van der Sar.