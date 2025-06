Van der Sar op de bres voor oud-Ajacied: "Hij komt er overheen"

Edwin van der Sar blijft vertrouwen houden in André Onana. De doelman van Manchester United krijgt veel kritiek te verwerken.

Van der Sar kent Onana van hun gezamenlijk tijd bij Ajax, toen de Kameroener ook niet altijd vrijuit ging. "Hij zat vier of vijf jaar bij Ajax. Ik heb met hem getraind en ik zag hem komen. Hij is atletisch en heeft snelle reacties en hij is goed met zijn voeten", vertelt de voormalig doelman van Ajax, Juventus, Fulham en Manchester United aan TalkSPORT.

Sinds zijn transfer naar Engeland krijgt Onana opnieuw veel kritiek. "Hij komt er wel overheen. Soms is het niet makkelijk. Er is veel druk. Maar ik heb hem zien spelen voor Ajax, voor Inter, in de finale van de Champions League... Ik weet zeker dat hij er volgend seizoen weer zal staan", verzekert Van der Sar. "Ik denk dat United zich moet richten op versterkingen voor andere posities. De situatie onder de lat hoeft niet bekeken te worden."