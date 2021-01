Geschreven door Auke Kooreman 18 jan 2021 om 13:01

Edwin van der Sar schoof zondagavond aan bij het programma Rondo. De algemeen directeur sprak aan de tafel van Jack van Gelder over verschillende punten.

Nog vol in de adrenaline van de wedstrijd Ajax-Feyenoord zat Van der Sar aan de tafel met drie oud-profvoetballers. Met Youri Mulder, Ruud Gullit en Marco van Basten, vaste gasten van het programma. De heren spraken onder meer over Brian Brobbey. De spits heeft nog altijd niet bijgetekend en vanuit alle landen en verschillende mediaplatforms gaat het gerucht dat het ook niet meer gaat gebeuren. Echter blijkt er volgens De Telegraaf en Voetbal International toch een positief gesprek geweest. Van der Sar liet eerder tegenover NOS en zondagavond in de uitzending van Rondo weten dat Ajax nog niet de handdoek in de ring heeft gegooid. “Ik weet niet of hij weg wil, maar zijn contract is nog niet verlengd. Wij kunnen zeker zeggen dat wij er al lang mee bezig zijn,” zegt Van der Sar.

Twee van de drie oud-voetballers staan er raar van te kijken dat hij op zo’n jonge leeftijd al wil vertrekken. Gullit begrijpt beide kanten van het verhaal wel. “Ja, als je een spits van tweeëntwintig miljoen voor je hebt, dan is het wel een moeilijk verhaal,” aldus Gullit. Als Mulder begint over een contractverleningen met daaraan vast een verhuurperiode voor na de zomer kan je uit de woorden van Van der Sar halen dat Ajax en hij daar niet op zitten te wachten. “Hij heeft de afgelopen tijd veel in Ajax1 gespeeld. Helaas raakte Brobbey geblesseerd, maar anders had hij de wedstrijden tegen ADO Den Haag en Willem II gespeeld. Het is niet dat hij helemaal niet in aanmerking komt. Het is aan de speler zelf, maar wij hopen dat het nog goed komt.”