Geschreven door Jessica Westdijk 03 sep 2020 om 11:09

In de Manchester Evening News verscheen vandaag een brief van Edwin van der Sar. De huidige algemeen directeur van Ajax heeft zelf een lang verleden bij Manchester United en schrijf de fans van de club nu een brief, die Ajax in de krant heeft laten publiceren. Van der Sar vraagt de fans daarin goed voor Donny van de Beek te zorgen. Hieronder een vertaling van de brief:

Beste Manchester United-fans,

Ik hoop dat het goed met jullie gaat.

Het lijkt erop dat onze wegen elkaar weer kruisen. Eén van onze spelers gaat voor jullie spelen dit seizoen. En zoals zoveel spelers voor hem, speelde hij als sinds hij een klein jongetje was bij ons.

Kort na zijn debuut, werd hij een van onze beste spelers. Vooral de laatste jaren waren geweldig. Van de Europa League-finale (no hard feelings), tot aan onze Champions League-reeks en het winnen van de landstitel. Het team waar hij onderdeel van uitmaakte liet de wereld zien wie wij zijn en waar we voor staan.

Net als jullie, zijn we er trots op dat we een van de besten zijn in het ontwikkeling van talent en jonge spelers de kans geven op het hoogste niveau. Je zou kunnen zeggen dat jullie nieuwe ster de belichaming is van die trots. Dat is één van de vele redenen waarom we het niet leuk vinden om hem te zien vertrekken, maar we snappen dat het tijd voor hem is om door te gaan. Om verder te dromen. En waar kan dat beter dan in jullie theater. Geloof me, ik weet er alles van. Pas alsjeblieft goed op onze Donny en help hem dromen.

Geniet van de toekomst.