Geschreven door Idse Geurts 15 okt 2021 om 10:10

Jude Bellingham staat tegenwoordig bekend als toptalent bij Borussia Dortmund. Toch had het niet veel gescheeld, of de Engelsman had bij Ajax gespeeld. Edwin van der Sar onthulde tegenover Tuttosport dat hij ¬†Bellingham graag bij de Amsterdammers had gezien. De directeur sprak zelfs al met Bellingham voor zijn zestiende verjaardag. Bellingham moest toen nog zijn debuut maken voor Birmingham City. “Ik ben altijd gecharmeerd geweest van hem”, stelt Van der Sar. “We hebben het met zijn ouder gehad over een mogelijke transfer naar Ajax. Maar uiteindelijk heeft hij samen met zijn familie besloten om in Engeland te blijven. Een jaar daarna ging hij alsnog naar het buitenland”.

In 2020 vertrok Bellingham voor 23 miljoen naar Borussia Dortmund. Hier is hij inmiddels uitgegroeid tot belangrijke pion op het middenveld. Ook is de jonge Engelsman genomineerd voor de Kopa Trophy, een prijs voor de beste speler onder de 21. Hij krijgt om deze prijs wel geduchte concurrentie van onze eigen Ryan Gravenberch.