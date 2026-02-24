Van der Sar: "Toen kreeg ik een belletje van mensen bij Ajax"

Edwin van der Sar is al een tijdje weg als algemeen directeur van Ajax. De oud-doelman begon kort na zijn actieve loopbaan in een functie bij de Amsterdammers.

"In mijn laatste jaar, 2010, kreeg ik een belletje van mensen bij Ajax", blikt Van der Sar terug bij The Overlap. "Luister, Johan Cruijff heeft een idee en wil meer oud-spelers bij de club betrekken. Mensen die het Europese voetbal kennen, die weten dat één plus één ook drie kan zijn en een beetje anders denken dan directeuren met een bedrijfsachtergrond."

"Ik sprak met hem en wat andere mensen", vervolgt Van der Sar. "Het idee sprak me aan, maar ik wilde eerst een jaar vrij. Ik nam een jaar vrij, deed wat leuke dingen en toen kwamen ze opnieuw met de vraag. Ik zei: oké, het spreekt me aan. Ze zochten een nieuwe CEO, die de club kon leiden en mij de kneepjes van de businesskant kon bijbrengen. Ik heb drie jaar in zijn schaduw gestaan en daarna heb ik de stap gezet."

Van der Sar begon in 2013 als directeur marketing en werd in 2016 algemeen directeur. "Mijn rol was ook om te spreken met de UEFA, ECA en spelers. Ik had een goed profiel voor de commerciële kant. Ik had mijn carrière net afgerond, kwam terug van United naar Ajax en had net de Champions League gewonnen. Dat heeft erg geholpen op commercieel vlak. Stap voor stap was ik steeds meer klaar om die rol aan te nemen", aldus de oud-doelman.