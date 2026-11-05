Van der Sar vol lof: "Ze verdienden een gelijkspel in Amsterdam"

AZ neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Juventus en Edwin van der Sar speelde in het verleden bij de Italiaanse topclub. De voormalig profvoetballer waarschuwt zijn oude club.

"In Europa heeft AZ 6 punten gepakt tegen het Armeense Ararat en het Israëlische Hapoel Be'er Sheva; ze hebben tot nu toe de wedstrijden gewonnen die ze móésten winnen. Afgelopen zaterdag verdienden ze een gelijkspel in Amsterdam", aldus Van der Sar.

"Pas op voor AZ en in het bijzonder voor Meerdink. Laat je niet misleiden door de recente nederlagen van AZ; ik was zaterdag in het stadion en ze hadden een gelijkspel tegen Ajax verdiend", blikt hij terug in een interview met La Gazzetta dello Sport.

"Bedenk daarbij dat AZ daarvoor elf wedstrijden op rij niet van Ajax had verloren, een reeks die teruggaat tot maart 2022", vervolgt hij. "Ze spelen nu thuis tegen Juventus, en het AFAS Stadion is in Europees verband een ware vesting", constateert Van der Sar, die vol lof is over de club uit Alkmaar.

"Het is een elftal met een aantrekkelijke en herkenbare speelstijl: veel kort combinatievoetbal, een beetje in de stijl van Barcelona", legt hij uit. "Daarnaast beschikken ze over uitstekende individuele spelers, zoals centrumspits Meerdink, die al opvallend goed heeft gepresteerd in het shirt van Nederland."

Van der Sar is overigens niet van mening dat AZ - met ook spelers als Elijah Dijkstra, Wouter Goes, Lewis Schouten en Kees Smit in de gelederen - de beste jeugdopleiding van Nederland heeft. "Nee, dat blijft toch Ajax. Maar AZ is wel in opkomst, onder meer wat betreft de scouting", beseft hij.