Geschreven door Jessica Westdijk 07 apr 2020 om 10:04

Vorige week kwam het boek ‘Abdelhak Nouri, een onvervulde droom’ uit. In het boek gaat schrijver Khalid Kasem uitgebreid in op de gesprekken met Ajax over de te betalen schadevergoeding. De club en de familie zijn het nog altijd niet eens.

Edwin van der Sar reageert daarop in De Telegraaf : “We hebben voor mijn gevoel juist heel warm en goed contact met de familie Nouri. We hebben aansprakelijkheid erkend en willen tot een oplossing komen. We willen dat netjes en respectvol doen”, vervolgt Van der Sar. Toch sluit ook hij niet uit dat het tot een arbitragezaak komt: “Het klopt dat dit een optie is, maar het zou erg zonde zijn als we er niet samen uitkomen.”

Maar de directeur van Ajax blijft vooral benadrukken dat de band met de familie Nouri nog altijd goed is: “Er gaan meerdere mensen van Ajax langs bij Abdelhak en we zijn de familie dankbaar dat ze die mogelijkheid geven. Ik heb sowieso heel veel respect voor ze hoe ze met Abdelhak en de hele situatie omgaan.”