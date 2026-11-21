Edwin van der Sar heeft met volle teugen genoten van zijn terugkeer op het veld tijdens de Legends Match tussen Ajax en FC Barcelona. De voormalig doelman van de Amsterdammers stond zondagmiddag weer onder de lat in de Johan Cruijff ArenA en liet met verschillende knappe reddingen zien dat hij het keepen nog niet is verleerd. Toch kreeg hij voor rust vijf doelpunten om de oren.

Voor Van der Sar was het optreden bijzonder. De oud-international kreeg drieënhalf jaar geleden te maken met een hersenbloeding, waardoor het niet vanzelfsprekend was dat hij opnieuw in actie zou komen tijdens een voetbalwedstrijd. Tegenover Voetbal International blikt de voormalige doelman met een grote glimlach terug op zijn rentree. Hoewel hij enkele uitstekende reddingen verrichtte, kon hij niet voorkomen dat FC Barcelona regelmatig tot scoren kwam. "Ik stond best lekker te keepen, maar tóch vijf tegengoals bij rust... Ik zal vanavond niet goed slapen!", grapt Van der Sar.

Het belangrijkste was voor de oud-doelman echter niet de uitslag, maar het feit dat hij weer op het veld kon staan. Na zijn gezondheidsproblemen voelde zijn deelname aan de Legends Match als een bijzonder moment. "Het is fantastisch om terug te zijn en te voetballen", vertelt Van der Sar. De wedstrijd tussen de Ajax Legends en FC Barcelona Legends eindigde uiteindelijk in een 4-7 overwinning voor de Spaanse oud-spelers. Toch was de uitslag voor Van der Sar van ondergeschikt belang. Vooral het weerzien met voormalige ploeggenoten maakte de middag bijzonder. "Het zijn natuurlijk heel mooie momenten, om hier terug te keren met de jongens waar je succes mee hebt gehad", aldus de voormalig doelman.

Van der Sar vervulde na zijn actieve voetbalcarrière verschillende bestuurlijke functies bij Ajax. Toch blijkt uit zijn woorden dat er voor hem weinig kan tippen aan het leven als voetballer. De oud-keeper krijgt regelmatig de vraag of hij zijn periode als speler of zijn jaren als directeur leuker vond. Na zijn optreden tijdens de Legends Match lijkt het antwoord voor hem duidelijker dan ooit. "Mensen vroegen mij weleens: wat was leuker, speler zijn of directeur zijn? Nou, dat lijkt me duidelijk. Het was genieten om weer op het veld te staan, maar ook van alle verhalen die je hoort, bij de lunch, in de kleedkamer en straks bij het gezamenlijke diner, met een goed glaasje Spaanse wijn erbij!"