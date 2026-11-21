Van der Sar: "Wat was leuker, speler zijn of directeur zijn? Nou..."
Edwin van der Sar heeft met volle teugen genoten van zijn terugkeer op het veld tijdens de Legends Match tussen Ajax en FC Barcelona. De voormalig doelman van de Amsterdammers stond zondagmiddag weer onder de lat in de Johan Cruijff ArenA en liet met verschillende knappe reddingen zien dat hij het keepen nog niet is verleerd. Toch kreeg hij voor rust vijf doelpunten om de oren.
Voor Van der Sar was het optreden bijzonder. De oud-international kreeg drieënhalf jaar geleden te maken met een hersenbloeding, waardoor het niet vanzelfsprekend was dat hij opnieuw in actie zou komen tijdens een voetbalwedstrijd.
Tegenover Voetbal International blikt de voormalige doelman met een grote glimlach terug op zijn rentree. Hoewel hij enkele uitstekende reddingen verrichtte, kon hij niet voorkomen dat FC Barcelona regelmatig tot scoren kwam. "Ik stond best lekker te keepen, maar tóch vijf tegengoals bij rust... Ik zal vanavond niet goed slapen!", grapt Van der Sar.
Het belangrijkste was voor de oud-doelman echter niet de uitslag, maar het feit dat hij weer op het veld kon staan. Na zijn gezondheidsproblemen voelde zijn deelname aan de Legends Match als een bijzonder moment. "Het is fantastisch om terug te zijn en te voetballen", vertelt Van der Sar.
De wedstrijd tussen de Ajax Legends en FC Barcelona Legends eindigde uiteindelijk in een 4-7 overwinning voor de Spaanse oud-spelers. Toch was de uitslag voor Van der Sar van ondergeschikt belang.
Vooral het weerzien met voormalige ploeggenoten maakte de middag bijzonder. "Het zijn natuurlijk heel mooie momenten, om hier terug te keren met de jongens waar je succes mee hebt gehad", aldus de voormalig doelman.
Van der Sar vervulde na zijn actieve voetbalcarrière verschillende bestuurlijke functies bij Ajax. Toch blijkt uit zijn woorden dat er voor hem weinig kan tippen aan het leven als voetballer.
De oud-keeper krijgt regelmatig de vraag of hij zijn periode als speler of zijn jaren als directeur leuker vond. Na zijn optreden tijdens de Legends Match lijkt het antwoord voor hem duidelijker dan ooit. "Mensen vroegen mij weleens: wat was leuker, speler zijn of directeur zijn? Nou, dat lijkt me duidelijk. Het was genieten om weer op het veld te staan, maar ook van alle verhalen die je hoort, bij de lunch, in de kleedkamer en straks bij het gezamenlijke diner, met een goed glaasje Spaanse wijn erbij!"
Zet in op Ajax tegen Feyenoord!
Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vahle wijst op voordeel Feyenoord: "Dat gaat om die 90 minuten"
Feyenoord heeft belangrijke kracht zondag terug tegen Ajax
Peter Bosz ziet structureel probleem: "Zo ging het ook bij Ajax"
Taylor ontbreekt bij Lazio: "Ik denk niet dat het heel ernstig is"
Van Bronckhorst met vertrouwen richting Klassieker: "Dat voel je"
Kieft somt vele tekortkomingen van miljoenenaanwinst Ajax op
Feyenoorder bewondert Ajacied: "Het is voor mij een enorme eer"
Verweij over ex-Ajax-trainer: "Hij gaat een grote club krijgen"
Míchel herinnert duel Feyenoord: "We waren veruit de betere partij!"
Bosz over Klassieker: "Wist niet dat we PSV-Go Ahead zo noemden"
Driessen bekritiseert Ajax en Feyenoord: "Lamme tegen de blinde"
"Jordi Cruijff moet hun contracten zo snel mogelijk verlengen"
Sven Botman krijgt rijontzegging van liefst zes maanden opgelegd
Weghorst woest op Van den Brom: "Ik zei: blijf gewoon van me af"
Timmer roemt Ajax en twijfelt aan Feyenoord: "Niet breed genoeg"
Sneijder kritisch op Ajax-speler: "Daar had ik meer van verwacht"
Driessen: "Of hij net zo'n goede trainer is als Míchel Sánchez?"
Slot vertelt over Feyenoord-transfer: "Ajax had ook interesse"
Bounida prijst ploeggenoot bij Ajax: "Naar hem moet je luisteren"
Míchel over Ajacied: "Hij heeft een geweldige wedstrijd gespeeld"
Heilmann schudt hoofd bij Ajax: "Ergens zit dat PSV-hart nog wel"
Youri Baas gelooft in zege op Feyenoord: "Dat kunnen we sowieso"
Oud-Ajacied Botman krijgt forse straf voor verkeersovertreding
Ajax maakt grote indruk in Zwitserland: "Met een druk op de knop"
Brandt kritisch op zichzelf: "Ben liever nú slordig dan zondag"
Sneijder ziet Bounida volgende stap zetten: "Hij is blijven gaan"
Ajax boekt ruime zege en zet grote stap richting volgende ronde
Míchel verklaart onverwachte basisplaats Ajacied: "Heel belangrijk"
Sneijder geniet van ervaren Ajacied: "Hij staat er toch maar weer"
Ajax-supporters pakken uit met grootse sfeeractie tegen FC Thun