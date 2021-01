Geschreven door Jordi Smit 28 jan 2021 om 11:01

Edwin van der Sar mist iedere Ajax-wedstrijd nog altijd de supporters op de tribune, zo vertelt hij aan 3FM. De algemeen directeur vindt het momenteel net amateurvoetbal: “Je hoort de spelers coachen, de trainer schreeuwen. Je mist gewoon de supporters.”

De voormalig topkeeper vertelt in het item dat Ajax een flink verlies draait met het lege stadion. “We zullen op onze inkomsten 45 miljoen euro verliezen dit jaar”, stelt Van der Sar eerlijk. Hoewel Ajax daardoor niet zal omvallen, maakt hij zich wél zorgen om andere clubs in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie. “Als het heel lang duurt voordat er weer toeschouwers worden toegelaten in de stadions, wordt het echt wel een kaalslag. Ik denk dat er een grote kans is dat er clubs failliet gaan.”

Ook in het buitenland krijgen clubs grote klappen, zo stelt Van der Sar. De directeur stipt daarbij de twee grootmachten in Spanje aan, die eveneens met grote schulden kampen. “Ik las iets over Barcelona, wat die voor schulden hebben (ruim één miljard euro, red.). Dat gebeurt wel vaker. Real Madrid heeft dit jaar ook geen enkele speler gekocht. Wij als Ajax hebben de afgelopen jaren een succesvol beleid gehad, zowel sportief als financieel.”